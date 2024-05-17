Medicana Sağlık Grubu’nun sağlık sponsoru olduğu EMS Yapı Sivasspor Kulübü, Sivas Valiliği, Medicana Sivas Hastanesi ve MBA Okulları iş birliğiyle, Malatya ve Doğanşehir’deki konteyner kentlere anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023 depreminin ardından Malatya merkezde bir konteyner kent kuran Medicana; depremzedeleri yine yalnız bırakmadı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcu İbrahim Akdağ, Medicana yöneticileri ve hekimleriyle birlikte konteyner kentte yaşayan anneler ve çocuklarını ziyaret etti.

Malatya merkezde bulunan Medicana Konteyner Kent’te yaşayan depremzede aileler, Sivas’tan gelen ziyaretçilerle keyifli bir gün geçirdi. Ziyaret kapsamında; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ, Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü Dr. Necip Kozalı, Medikal Süreçler Gelişim Direktörü Dr. Aylin Konya, Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Gül Uğurlu, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Osman Kara ve Medicana Sivas Hastanesi hekimleri; Malatya merkez ve Doğanşehir’deki üç konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bir araya geldi. Ziyareti büyük bir mutlulukla karşılayan konteyner kent sakinleri, Medicana Sivas Hastanesi hekimlerine muayene olma imkanı da buldu.

Teknik Direktör Bülent Uygun çocuklarla futbol oynadı

Depremzede anneler ve çocuklarla sohbet eden ekip, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, annelere ise kozmetik ve hijyen setleri hediye etti. İkramların yapıldığı ziyarette; çocuklar için yüz boyama ve palyaço etkinlikleri de düzenlendi. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ çocuklarla futbol oynadı. Bülent Uygun, depremzede çocukların Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Necip Uysal’la görüşme hayalini de gerçekleştirdi. Uygun, çocukların hayranı oldukları Tosun ve Uysal ile görüntülü görüşme yapmasını sağladı. Uygun, hediye ettiği futbol topları ve formaları da çocuklar için imzaladı.

Vali eşleri Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve Hanife Yazıcı, depremzede annelerle yakından ilgilenip sohbet etti. Malatya merkezdeki konteyner kentin ardından Doğanşehir’de iki konteyner kenti daha ziyaret eden ekip, depremzede anneler ve çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi.

“Malatya ve Sivas’ın el ele vermesi çok önemli”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, ziyaretle ilgili “Geçen yıl depremde yara alan kardeş şehrimiz Malatya’nın yanında olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün de konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza onları unutmadığımızı gösterdik” dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı da “Depremzedelere desteklerini esirgemeyen Medicana’nın şehrimize destek vermesi, yöneticileri ve doktorlarıyla yanımızda olması bizim için çok önemli” diye konuştu.

Dr. Necip Kozalı ise “6 Şubat depreminin hemen ardından Malatya’da bir konteyner kent kurduk. İlk günden bu yana depremzedelerin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Tıbbi ve sosyal imkanlarımızla burada yer almak, iki şehrimizin el ele vermesi, Sivas’tan ziyaretçilerimizle Malatya’da oluşturduğumuz sinerji çok kıymetli. Depremzede anneler ve çocuklarının hayatlarına dokunabildiğimiz, yüzlerinde gülümseme oluşturabildiğimiz için çok mutlu olduk çünkü bizim için sağlık, sadece bedensel iyileşme değil, aynı zamanda ruhsal iyileşme demektir” dedi.