Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Maltepe’de her yaştan yüzlerce kişi ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ oluşturdu. Ayrıca sahilde toplanan dalgıçlar, “Atatürk’ün Gözleri” tablosunun bez afişe basılı halini, Türk bayraklarıyla denizden çıkararak Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Maltepe Belediyesi tarafından “Ata’ya Saygı Zinciri” ile oluşturuldu. Küçükyalı sahil ve Bostancı sahil arasında oluşturulan zincire ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yüzlerce kişi katıldı.

“Atatürk’ün Gözleri” tablosu denizden çıkarıldı

Sirenler eşliğinde ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program esnasında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve aralarında askerler, öğretim üyeleri, bankacı, hâkimler ve gazetecilerin de bulunduğu çeşitli meslek grupları tarafından oluşturulan “Derinler Saygı Dalışı Topluluğu”na üye dalgıçlar, Ned Pamphilon’un en beğenilen Atatürk resimlerinden olan “Atatürk’ün Gözleri” tablosunun bez şeklinde hazırlanmış kopyasını, Türk bayrağıyla birlikte denizden çıkardı. Anmaya katılan vatandaşlar, meşalelerin de yakıldığı denizdeki gösteriyi izlerken hep birlikte Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve marşları söyleyerek Ata’ya selam durdu.