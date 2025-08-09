İstanbul Maltepe’de bir güzellik merkezine gelen kadın, ürünleri inceleme bahanesiyle çantasına koyarak kayıplara karıştı. Kadının rahat tavırlı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine müşteri gibi giren kadın, raflardaki bakım ürünlerini incelemeye başladı. Çalışanların başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen kadın, ürünleri gizlice çantasına koydu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, çaldığı ürünleri çantasına koyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup bekledi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının raflardaki ürünlere baktığı, ardından çantasına koyarak oturmaya devam ettiği görülüyor.