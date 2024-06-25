Maltepe’de kaçak makaron üretimi ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Binlerce makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Haziran 2024 tarihinde Maltepe’de bir ikamet adresinde seri üretim makaron üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti. Saat 21.00 sıralarında ikamet adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 190 bin 40 adet dolu makaron, 96 bin 600 adet boş makaron, 8 adet makaron doldurma makinesi, 12 kilo 500 gram tütün, 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. S.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada “5607 SKM” suçundan 15 bin lira para cezası, “Gasp” suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.