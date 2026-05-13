

Olay, Karacabey ilçesi Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde kenarında bulunan ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrilirken, yol kenarında bulunan 2 araç ile seyir halindeki motosiklet ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.



Ağacın altında kalan motosiklet sürücüsü 42 yaşındaki Deniz Utkan Gürel ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürel, burada yapılan müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Bursa'da bir hastaneye sevk edildi.

Yaralı Deniz Utkan Gürel'in durumunun ciddiyeti koruduğu, kaburgaların kırıldığı ve omurilik sinirlerinin hasar gördüğü öğrenildi.



Yaralı Deniz Gürel'in yaşam mücadelesi devam ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.