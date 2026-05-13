Osmangazi Belediyesi ile Bursa Konyalılar Yöresi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Mukaddes Emanetler Sergisi', Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. İslam tarihine ışık tutan ve manevi atmosferiyle ziyaretçileri etkileyen serginin açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yardımcısı Osman Şahin, Bursa Konyalılar Yöresi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Bozkurt, Mukaddes Emanetler Sergi Sorumlusu Erol Güzel, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Vatandaşlarımız manevi huzuru içlerinde hissedecekler'

'Mukaddes Emanetler Sergisi'nin Bursalılarla buluşturulmasından ötürü son derece mutluluk duyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şöyle konuştu:

'Dernek başkanımız bize geldiğinde, böyle bir niyetimiz var dediğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Bayram sonuna kadar bu müzeyi ziyaret eden bütün vatandaşlarımız, burada o manevi atmosferi ve yüz yıllar öncesinden gelen birçok emaneti ziyaret edecekler, o manevi huzuru içlerinde hissedecekler. Sayın valimize, bu değerli eserleri buraya getiren değerli koleksiyonerimize, derneğimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursalıların buraya gelip ziyaret etmelerini temenni ediyorum.'

'Bursalılarımızın gönlünde bu emanetler daima vardır'

Açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bu manevi atmosferin Bursa'da yaşatılmasına vesile olan herkese teşekkürlerini sundu. Vali Ayyıldız 'Her Bursalılarımızın gönlünde bu emanetler daima vardır. Onun için Bursalılarımız, kısa bir süre de olsa gönlünde daimi olarak tutarak bu ziyaretlerini yapacaklar. Bir nebze de olsun hafif susuzluklarını gidereceklerdir. Bu anlamda Bursa Konyalılar Derneği'mize, emanetçisi olan adaşıma, vesile olan Osmangazi Belediye'mize, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Yeşil Camii Müezzini Ali Yasir Çalık'ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti verdiği törende 'Mukaddes Emanetler Sergisi' Sorumlusu Erol Güzel ve Bursa Konyalılar Yöresi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Bozkurt da Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 'Mukaddes Emanetler Sergisi'nin açılışı, İl Müftü Vekili Şevket Bulut'un duaları eşliğinde protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

İslam tarihine ışık tutan ve manevi atmosferiyle ziyaretçileri etkileyen sergide, kutsal emanetler ile tarihi ve kültürel değere sahip birçok eser vatandaşların huzuruna sunuldu. Protokol üyeleri de sergiyi dolaşarak, 'Mukaddes Emanetler Sergisi' Sorumlusu Erol Güzel'den bilgiler aldı.