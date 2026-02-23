İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki eve düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yurda kaçak yollarla sokulan bin 201 elektronik sigara, 4 bin 80 sigara ve 365 puro ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, kaçakçılık ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Savcılık tarafından alınan izin doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adresin kaçakçılar tarafından 'zula evi' olarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu adresler ve evlere giriş çıkış yapan kişilere yönelik yapılan teknik, fiziki ve dron destekli takipler sonucunda operasyon kararı alındı.

Kaçakçılık deposu olarak kullanılan evlere geçtiğimiz Perşembe günü operasyon gerçekleştirildi. Havadan dron destekli gerçekleşen baskınlarda M.Y. ve İ.Y. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise yurda kaçak olarak sokulduğu tespit edinen bin 201 elektronik sigara, 4 bin 80 sigara ve 365 puro ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Zanlıların, haklarında kaçakçılık kanununa muhalefet suçlarından başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.