Maltepe’de sahte alkol üretimi ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sahte alkol üretimi ve satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Maltepe’de yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Haziran tarihinde Cevizli Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 1 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. İş yeri sahibi F.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Çalışmaların devamında şahsın Kartal’daki ikamet adresine düzenlenen operasyonda E.T. isimli şahıs yakalandı. Burada yapılan aramalarda; 158 adet kaçak alkol, 18 adet 1 litrelik etil alkol, 3 adet 5 litrelik sahte/kaçak rakı, 17 adet anason, 17 adet bitkisel gliserin ve 73 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli makamlara sevk edilen F.T. ve E.T. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.