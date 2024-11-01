Sıfır karbonlu karayolu taşımacılığında yeni bir dönemi başlatan MAN Truck & Bus, tamamen elektrikli çekicilerinin teslimatına başladı.İSTANBUL (İGFA) - Karayolu yük taşımacılığının karbonsuzlaştırmaya yönelik araçlarıyla sektöründe sürdürülebilirliğin öncüsü olan MAN Truck & Bus, tamamen elektrikli ağır hizmet çekicilerinin teslimatıyla birlikte sektörde yeni bir dönemi başlattı. Leipzig'de ilk 40 tonluk çekici, MAN Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Friedrich Baumann tarafından otomotiv tedarikçisi DRÂXLMAIER Group'a teslim edildi.

MAN CEO'su Alexander Vlaskamp, "MAN 100 yıl önce ilk dizel kamyonu sundu. Şimdi de yeni bir elektrik çağına giriyoruz. İlk e-çekicimiz DRAXLMAIER'e gidiyor. MAN'a duyulan güvenden dolayı çok memnunuz. Yıllar süren planlama, geliştirme ve on binlerce kilometrelik test sürüşünden sonra nihayet başlıyoruz. Bundan daha sürdürülebilir bir şey olamaz. Bu gerçek bir elektrikli başarı öyküsü” diye konuştu.

MAN Satış Direktörü Friedrich Baumann da "2030 yılına kadar teslim edilen tüm MAN çekicilerinin yaklaşık yarısının akülü elektrikli olmasını bekliyoruz" diyerek, bu alandaki hedeflerine dikkat çekti. 12 tondan 50 tona kadar eksiksiz bir elektrikli çekici portföyü sunmaya başladı.