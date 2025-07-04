Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında toplamda 35 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde başlayan operasyon sırasında belediye binasının çevresi çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından güvenlik çemberine alındı.

Belediye binasında organize suçlar ve mali şube ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. İçerideki çalışmalarda bazı bilgisayarlar ve evraklar üzerinde durulduğu, dijital materyallerin toplandığı aktarıldı. Operasyona ilişkin suçlamalar arasında yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi iddialar yer alıyor.

Konuya dair açıklamada bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber canlı yayınında edindiği bilgileri paylaştı. Eski CHP milletvekili olan Yarkadaş, Belediye Başkanı Kara'nın öğle saatlerinde dört çalışma arkadaşıyla birlikte gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca Antalya’daki bazı diğer belediyelere yönelik de soruşturma yapılabileceği iddialar arasında yer aldı.

CHP Antalya İl Örgütü ve bazı milletvekillerinin bölgeye hareket ettiği bildirildi. Soruşturmanın detayları ve suçlamalara ilişkin somut bilgiler ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.