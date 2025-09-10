İnegöl Kent Konseyi Çalışma gruplarının yaptığı projeleri kamuoyuyla paylaşacağı genel kurul öncesi hazırlanan projelerin yer aldığı sunum dosyası basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Sunum dosyasında Karayolu Kentsel Tasarım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Karayolu Kentsel Tasarım Projesi’, Kent Estetiği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Sınırsız Camiler Projesi’, İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi Projesi’, Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Yatırım Ofisi Kurulması Projesi’, Bağımsız İnegöl Üniversitesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Üniversitesi Projesi’, Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Serbest Ticaret Bölgesi Kurulması Projesi’, Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Kurşunlu Medikal Şehir Projesi’, Şipalı Çamlığı Park Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘ŞipalıDoğa ve Rekreasyon Projesi’, Sokak Hayvanları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Pati Bakım Günü” Projesi’, İnegöl Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan ‘Evden Pazara Kadın Eli Projesi’, İnegöl Markaları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Almanya İnegöl Mobilya Yolu –Turizm ve Ticaret Projesi’, Kent Estetiği Çalışma Grubu ile Trafik & Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Temiz Kent, Güvenli Gelecek Projesi yer aldı.

İNEGÖL KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ

“İnegöl, sanayi ve nüfus bakımından hızla gelişen, bölgesel cazibesi her geçen gün artan bir şehir olmasına rağmen; kongre, kültür ve sosyal etkinlikler açısından büyük ölçekli ve çok işlevli bir merkeze sahip değildir. Kentin sosyal yaşamını canlandırmak, kültürel çeşitliliği artırmak, toplumsal etkileşimi güçlendirmek ve çağdaş bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla “İnegöl Kongre ve Kültür Merkezi” projesi geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında; tiyatro, nikâh, sergi, gösteri ve çok amaçlı toplantı salonları gibi farklı işlevleri bir araya getiren, modern ve erişilebilir bir merkez inşa edilmesi hedeflenmektedir.”

İNEGÖL YATIRIM OFİSİ KURULMASI PROJESİ

“Şehrin ulusal ve uluslararası yatırımlarının planlanması, temsiliyeti ve ilişkilerinin yapılandırılması; uluslararası yatırımların ve farklı sektörlerin şehre kazandırılması; mevcut sektörlerin uluslararası değer zinciri temelinde iş birliklerinin kurgulanması, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliği ile yeni dünya küresel ticaret işleyişinde yer almasını sağlamak amacıyla kurulan bir kurumdur. Yatırım ofisi işleyişi olarak bir enstitü gibi de ilerleyebilir. Böylece İnegöl Belediyesi bünyesinde hem şehrin gelişimi planlanırken aynı zamanda akademik çalışmalar ve strateji belgeleri de üretilebilir.”

İNEGÖL ÜNİVERSİTESİ PROJESİ

“Projenin temel amacı, Bursa ve özellikle İnegöl gibi stratejik ilçelerde artan nitelikli işgücü talebini karşılamak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır. Önerilen model, Devlet-Vakıf Hibrit Üniversitesi modeli olup, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi'nin başarılı uygulamasından ilham almaktadır. Bu model, devletin yasal güvencesini ve akademik yapısını, yerel vakfın finansal ve stratejik desteğiyle birleştirerek dinamik, sürdürülebilir ve etkili bir yüksek öğretim yapısı oluşturmayı hedeflemektedir.”

İNEGÖL SERBEST TİCARET BÖLGESİ KURULMASI PROJESİ

İnegöl’ün uluslararası ticaret kapasitesini artırmak, yeni yatırımları teşviketmek, üretim ve ihracat potansiyelini küresel değer zincirine entegre ederek Serbest Ticaret Bölgesi(STB) kurulmasını sağlamaktır. Bu proje ile İnegöl’ün sadece üretim gücüyle değil, aynı zamanda stratejik konumuyla da bölgesel ve uluslararası ölçekte bir yatırım merkezi olması hedeflenmektedir.”

İNEGÖL KURŞUNLU MEDİKAL ŞEHİR PROJESİ

“Termal kaynağı merkez alan, sağlık+wellness+yaşam alanları içeren, Türkiye’nin ilk “Medikal Şehir” konseptine uygun şekilde planlanmış, kapsamlı ve sürdürülebilir bir sağlık turizmi destinasyonu oluşturmaktır.”

ALMANYA İNEGÖL MOBİLYA YOLU –TURİZM VE TİCARET PROJESİ

“Projenin amacı: Almanya’daki gurbetçi vatandaşlarımızı memleketleriyle yeniden buluşturmak. İnegöl turizmini, gastronomisini ve mobilya sektörünü tanıtmak. Yenişehir Havalimanı’nın doğrudan uçuş potansiyelini en üst düzeye çıkarmak. Gurbetçilere ekonomik avantajlar ve özel hizmetler sunarak hem turizm hem de ihracat hacmini artırmak.”