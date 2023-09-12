MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda meydana gelebilecek olası su taşkınlarına karşı önlem almak adına Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy mahallesinde başlattığı ilave yağmursuyu hattı döşeme çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağışlı havalarda vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy mahallesinde ilave yağmursuyu hattı döşeme çalışması yapıldı.

Çalışmalarla birlikte vatandaşların yağışlı havalarda yaşayabileceği olası sıkıntılara son verildi. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.