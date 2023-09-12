Bursa’da önceki gün otobüs durağına dalan araç biri ağır 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Durakta bekleyen 70 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesini kaybetti.

Olay, 10 Eylül’de Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet A. İdaresindeki 16 BAJ 79 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına daldı. Kaza sonucu araç sürücüsü ve durakta bekleyen Fatma Güler ile Merve S. yaralandı. 70 yaşındaki Güler’in durumunun ağır olduğu için hastanede hemen tedavi altına alındı. Fakat Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazadan sonra çekilen sıcak görüntüler de ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.