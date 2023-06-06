Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde yaşayan çocuklar, gençler ve erişkin depremzedeler için "Bir Kitap da Benden Kampanyası" başlattı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Dr. Muzaffer Yurttaş, "Bir Kitap da Benden Kampanyası" ile ilgili açıklama yaptı.

6 Şubat'ta meydana gelen 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde 11 şehirde hayatların alt üst olduğunu ve on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Yurttaş, "Şu anda çadır ve konteyner kentlerde yaşayan çocuklar, gençler ve erişkin depremzedelerimizin kütüphaneye ve kitaba daha kolay erişimini sağlamak için Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak Bir Kitap da Benden Kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği genel merkezi ve 22 şubesi ile birlikte bu proje kapsamında iki adet mobil kütüphane ile depremzede çocuklara ve gençlere ulaşmayı hedeflemektedir" dedi.

İlk aşamada mobil olarak başlatılan bu kütüphane hareketi, şehirlerde kalıcı binalarda yaşam başladığında kalıcı kütüphanelere dönüşeceğini ifade eden Yurttaş, "Kurulacak kalıcı kütüphanelere Kahramanmaraş’ı Yedi Güzel Adam’ı ile hatırlamak adına Yedi Güzel Adam olarak bilinen edebiyatçılarımızın adı verilecektir. Mobil kütüphaneler 11 depremzede ilin ilçelerini ve mahallelerini gezerek bölgedeki çocukların kitaba erişimini sağlayacaktır. Mobil kütüphanelerde görev alacak kütüphaneci, pedagog, şoför ve rehber personel sürecin hassasiyetine en üst seviyede uyarak projenin uygulanmasını sağlayacaktır. Çocuklar mobil kütüphanede kitapları inceleyebilecek, mobil araç önüne kurulacak portatif alanlarda okuyabilecek, yine bu alanlara yerleştirilecek satranç, mangala gibi oyunları oynayabileceklerdir. Bu alanda vakit geçiren çocuklara küçük ikramlıklar ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin yaşlarına uygun olan dergilerinden verilecektir. Çocukların gezici kütüphanelerden almak istedikleri kitaplar kendilerine hediye edilecektir" diye konuştu.