Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Jandarma Komando Er Mehmet Uzun, Piyade Komando Er Ekrem Karaaslan, Jandarma Er Mehmet Doğan ve Jandarma Er Ruşen Ulu’yu mevlit ve pilav hayrı ile andı. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Gördes ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Jandarma Komando Er Mehmet Uzun, Piyade Komando Er Ekrem Karaaslan, Jandarma Er Mehmet Doğan ve Jandarma Er Ruşen Ulu için anma programı düzenlendi.

Programa Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Belediye Başkan Yardımcıları Necati Arı ve Süleyman Doruk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ercan Kartepe, İlçe Emniyet Amir Vekili Serdar Kılınç, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Erden, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.