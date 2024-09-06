Manisa Büyükşehir Belediyesi, örnek gösterilecek sosyal belediyecilik uygulamaları ile öğrencilerin yanında olmaya hazırlanıyor. Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim sezonunda kırtasiye kartı, Çamaşır Kafe projesi, sabah çorbası, giyim yardımları ve daha birçok destekten yararlanma imkanı bulacak.MANİSA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim sezonu, üç aylık yaz tatilinin ardından 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim-öğretim sezonu geçirmesi için kolları sıvayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklarını sürdürüyor. Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, talepte bulunan okullarda temizlik ve bakım çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere birbirinden önemli sosyal destek hizmetleri de sunuyor.

ÖĞRENCİLERE SABAH ÇORBASI BÜYÜKŞEHİRDEN

Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve lise öğrencilerine sabah çorbası ikramı yapacak. İkramlar, ilk olarak Manisa il merkezinde bulunan Güzelyurt Kampüs Alanı, Uncubozköy Kampüs Alanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Manisa Lisesi bölgelerinde başlayacak. Hafta içi her gün 4 bin kişilik çorba dağıtılacak. İkram çorbası Manisa Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde hazırlanacak.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE MALZEMESİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Manisa’da eğitim gören ihtiyaç sahibi ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi destekleri yapılacak. Destekler, ilk aşamada oluşturulan kırtasiye setleri ile ayni yardım olarak verilecek. Daha sonra kentte hayata geçirilecek olan ManisaKart cüzdan bakiyesi aracılığıyla destekler devam edecek. Yüklenen cüzdan bakiyeleri Manisa’daki kırtasiyelerde kullanılacak. Bir yandan öğrencilerin eğitimine destek olan bu uygulamayla aynı zamanda kırtasiye esnaflarına da katkı sunulmuş olacak. 2024-2025 eğitim döneminde 10 bin öğrenci bu destekten yararlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi hazırladığı destek projeleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olacak. Manisa’da eğitim gören ihtiyaç sahibi ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine kantin harcamaları için harçlık desteği çalışmaları başlatıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilere ayrıca kış aylarında bot ve mont destekleri de sağlanacak.

Ayrıca kentte yer alan ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi desteklerinde bulunulacak.

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN 'ÇAMAŞIR KAFE' PROJESİ

Öte yandan, üniversite öğrencileri için de 'Çamaşır Kafe' projesi hayata geçecek. Oluşturulması planlanan Çamaşır Kafelerde, öğrenciler çamaşırlarını yıkayabilecekleri ve ders çalışıp ödev çıktılarını alabilecekleri bir ortama kavuşacak. İçecek ikramlarının da yapılacağı Çamaşır Kafe projesinin ilki, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde açılacak.

KREŞ SAYILARI ARTTIRILIYOR Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi’nde yapımını gerçekleştirdiği Kreş ve Çocuk Gündüz Bakımevi projesinde de sona gelindi. 3-5 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan kreş, Eylül ayı içerisinde açılacak. Bu çalışmanın ardından şehre çok sayıda yeni kreşler kazandırılması için çalışmalar yürütülecek.

İNTERNETSİZ MAHALLELERE İNTERNET GÖTÜRÜLÜYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde internetin olmadığı kırsal mahallelere internet hizmeti ulaştırıyor. İnternete kavuşan mahallelerde, öğrenciler belediyenin başlattığı online eğitimlerden de yararlanma fırsatı bulacak.