Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 17 ilçedeki hizmet binalarında daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma ortamlarının oluşması için alınması gereken önlemler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce yapılan çeşitli iyileştirmeler görüşüldü. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün İSG kurul toplantıları devam ediyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yapılan kurul toplantısına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İşveren Vekili Ali Kılıç, BESOT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demir, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatma Bozan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir, sendika temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri katıldı. Kurul toplantısında İş Güvenliği Uzmanı Çağıl Besen kurul gündemini aktardı. Toplantıda 17 ilçedeki hizmet binalarında daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma ortamlarının oluşması için alınması gereken önlemler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli iyileştirmeler görüşüldü.

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