Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim gören öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.MANİSA (İGFA) - Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor. Manisa’da eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan destekte bulundu. Online canlı ders, ücretsiz ring seferleri ve günaydın çorbası gibi örnek projelerin ardından, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımları da yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manisa’nın farklı mahallelerinde bulunan öğrencilerin evlerini ziyaret ederek kırtasiye malzemelerini dağıttı. Öğrenciler ve aileleri yapılan kırtasiye yardımı için Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ettiler.

BİR ÖĞRENCİNİN KULLANABİLECEĞİ BÜTÜN TEMEL İHTİYAÇLAR VAR

Kırtasiye malzemesi yardımı yapılan aile, ’’Okul çantasının içinde kuru kalem, sulu boya, defter ve diğer kırtasiye ürünleri bulunuyor. Bir öğrencinin kullanabileceği bütün temel ihtiyaçlar var , bu zorlu ekonomik şartlarda yapılan bu destekten dolayı çok mutlu olduk bu güzel hediyeler için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ederiz’’ dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından verilen bilgide yapılan okul çantası ve kırtasiye desteğinin devam edeceği belirtildi.