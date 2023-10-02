Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Alaşehirli şehitlerimiz Jandarma Onbaşı Evren Kara, Jandarma Er Mehmet Soyaslan ve Polis Memuru Turgut Uysal’ı mevlit ve pilav hayrı ile andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Alaşehir ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Jandarma Onbaşı Evren Kara, Jandarma Er Mehmet Soyaslan ve Polis Memuru Turgut Uysal için anma programı düzenlendi. Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, MHP Alaşehir İlçe Teşkilatı, mahalle muhtarları ve şehit aileleri ile yakınları katıldı. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, aziz şehitlerimizi rahmetle andı.