Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşıma göre; şüpheliler, FETÖ’nün "Güncel Yapılanması" içinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak suçlamalarıyla aranıyordu.

Operasyonlar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere toplam 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Bursa’nın da aralarında bulunduğu bu illerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.