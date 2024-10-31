Değerler eğitimi kapsamında TOKİ Ortaokulu'ndan gelen 20 öğrenci, Manisa'nın tarihi Kurşunlu Han'ında ebru sanatı ve hanın mimari yapısı hakkında bilgi aldı. Etkinlik, hem geleneksel el sanatlarını tanıtmak hem de kültürel mirasımızı öğrencilere aktarmak amacıyla düzenlendi.MANİSA (İGFA)- TOKİ Ortaokulu öğretmeni Mine Çerçioğlu, "Her sınıftan ikişer öğrenci ile Kurşunlu Han'da bulunan geleneksel el sanatlarını tanıtmak istedik. Aynı zamanda öğrencilerimiz Kurşunlu Han hakkında bilgi sahibi oldular," dedi. Öğrenciler, hem tarihi mekanın mimari özelliklerini öğrenme fırsatı buldu hem de ebru sanatı ile tanışarak bu sanatın inceliklerini yakından gözlemledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel ise, "Hayat boyu öğrenme kapsamında Kurşunlu Han'da ebru sanatı ile ilgili okullarımızda eğitim öğretim gören öğrenciler değerler eğitimi kapsamında Kurşunlu Han'ı ziyaret ederek buradaki el sanatları hakkında bilgi alıyorlar," diyerek bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay da, "Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan Sibel Gürcü önderliğinde ebru sanatını öğrencilerimize tanıtıyoruz ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz," dedi. Kayaokay, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sanata olan ilgisini artırdığını ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Ebru sanatını deneyimleyen öğrenciler, bu sanatı öğrenmekten büyük keyif aldıklarını ifade ettiler. Etkinlik, öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunarken, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve yaşatılması adına önemli bir adım oldu.