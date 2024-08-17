Manisa Büyükşehir Belediyesi, tasavvuf dünyasının en önemli öncüleri arasında yer alan Hacı Bektaş Veli’nin Hakka yürüyüşünün 753. yıldönümü kapsamında anlamlı bir anma programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun büyük bilgesi Hacı Bektaş Veli’nin Hakka yürüyüşünün 753. yıldönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirdi. Niobe Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen anma konserinde, UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına layık görülen ünlü halk ozanı Âşık Dertli Divani sahne aldı. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın’ın yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce ve Zabıta Daire Başkanı Erdal Özçelik ile birlikte çok sayıda yurttaş katıldı.

BAŞKAN ZEYREK YANGIN BÖLGESİNDE BULUNDUĞU İÇİN PROGRAMA KATILMADI

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Hacı Bektaş Veli’nin öğretileri, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de bize ışık tutuyor. Onu anmak ve anlamak, toplum olarak bir arada huzur içinde yaşamanın anahtarıdır.”

Ayrıca Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen yangından etkilenen yurttaşları ziyaret ettiği için programa katılamadığını, Başkan Zeyrek’in programa katılan tüm yurttaşlara selamlarını ilettiğini bildirdi.

ÂŞIK DERTLİ DİVANİ'NİN SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜLERLE HACI BEKTAŞ VELİ ANILDI

Âşık Dertli Divani, Hacı Bektaş Veli’nin felsefesini ve öğretilerini yaşatmak amacıyla seslendirdiği türkülerle izleyicilere hem duygusal anlar yaşattı hem de manevi bir yolculuğa çıkardı. Dinleyiciler, konser boyunca seslendirilen deyişler, nefesler ve ilahileri büyük bir beğeniyle dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinliği, halk yoğun ilgiyle karşıladı.

Gecenin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, sazından çıkan nağmelerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatmasının anısına Âşık Dertli Divani’ye çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Dinleyicilerin Halk ozanı Âşık Dertli Divani ile hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından anlamlı program sona erdi.