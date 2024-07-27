Yunusemre ilçesine bağlı Avdal ve Büyüksümbüller Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.MANİSA (İGFA) - Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesinde bulunan Avdal ve Büyüksümbüller Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 5 araç ve 12 personelle yangının söndürülmesi için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahalede bulunurken, 4 helikopter ve 2 uçak da çalışmalara havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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