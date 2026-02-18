U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakalarının ardından heyecan sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular, minderde büyük bir mücadele ortaya koyarken dereceye giren isimler belli oldu.

Turnuva sonrası dereceye giren takımların sıralaması şu şekilde oluştu:

1. Askı Spor Kulübü: 100 puan

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 93 puan

3. Sinanpaşa Taşoluk Belediyesi: 85 puan

Dereceye giren sporcular ise şöyle:

53 kilogram

1. Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2. Fatma Yılmaz (Sinanpaşa Taşoluk Belediyesi)

3. Emine Yağmur Ayraç (Ankara ASKİ Spor Kulübü), Sahra Karakaya (Tersaneler Spor Kulübü)

57 kilogram

1. Su Soyalp (Çatalca Belediye Spor)

2. Suna Durmaz (Kuşadası Ata Spor Kulübü)

3. Büşra Cengiz (ASKİ Spor Kulübü), Aslı Köle (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

62 kilogram

1. Özdenur Özmez (İskilip Belediye Spor)

2. Sema Yüksel (Gaziantep Belediyesi)

3. Ece Ece (ASKİ Spor Kulübü), Çilem Çağıl (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)

68 kilogram

1. Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)

2. Kıymet Rümeysa Tezcan (Termal Belediye Spor)

3. Aslı Ayriç (Sinanpaşa Taşoluk Belediyesi), Ravza Nur Yedir (Nevşehir Belediyesi)

72 kilogram

1. Eylem Engin (Serhad Şehri Spor Kulübü)

2. Hatice Nur Sarı (ASKİ Spor Kulübü)

3. İlayda Çil (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Fatima Kasal (Sinanpaşa Taşoluk Belediyesi)

76 kilogram

1. Sude Naz Camoğlu (Karayolları Spor Kulübü)

2. Güler Yağmur Türkoğlu (Tekkeköy Samsun Spor kulübü)

3. Zeynep Bozkurt (Büyükşehir Belediyesi), Esra Nur Kalaycı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Öte yandan en centilmen sporcu ödülü Bade Su Doğan'a verilirken, en teknik sporcu ödülünün sahibi Remziye Karadağ oldu. En centilmen antrenör ödülü ise Neslihan Erdoğan'a verildi.