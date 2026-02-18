Hekimsen ve ALKON Konfederasyonu Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban beraberindekilerle, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya gelerek hekimlik mesleğinin hukuki güvencesi, malpraktis davalarında yaşanan yapısal sorunlar ve saha uygulamalarında ortaya çıkan riskleri değerlendirdi.

Uzm. Dr. Adil Kurban beraberindeki Hekimsen üyeleriyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, hekimlik mesleğinin hukuki güvence altına alınmasını hedefleyen Hekimlik Meslek Kanunu çalışması başta olmak üzere, malpraktis davalarında yaşanan yapısal sorunlar, saha uygulamalarında ortaya çıkan hukuki riskler ve çözüm önerileri çok boyutlu şekilde ele alındı.

Özellikle son yıllarda artan dava süreçlerinin hekimler üzerinde oluşturduğu mesleki ve psikolojik baskının değerlendirildiği toplantıda, mevcut mevzuatın uygulamada doğurduğu belirsizlikler ve savunma tıbbı eğiliminin sağlık hizmetlerine etkileri de gündeme geldi.

'Hekimler üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır'

Malpraktis sürecinin hekimin üstünde baskı oluşturduğunu belirten Kurban, 'Hekimlik mesleğinin sürdürülebilirliği, yalnızca sağlık hizmeti açısından değil, toplum sağlığı açısından da stratejik önemdedir. Malpraktis süreçlerinde yaşanan hukuki belirsizlikler, hekimler üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu sorunların kalıcı çözümü, güçlü bir Hekimlik Meslek Kanunu ile mümkündür' dedi.

Hazırlanan kanun taslağının hasta güvenliği, hekim sorumluluğu ve kamu yararını birlikte gözeten bütüncül bir yaklaşıma dayandığı belirtilirken, görüşmede Sağlık Bakanlığı ile meslek örgütleri arasında kurulacak yapıcı diyalog ve ortak çalışma zemininin önemi vurgulandı.

Hekimsen yönetiminin sahadan aktardığı veriler ve çözüm önerilerinin reform sürecine katkı sunduğu ifade edilirken, Hekimlik Meslek Kanunu'nun yasalaşma sürecinin de ele alındığı toplantının, sağlık sisteminde hukuki altyapının güçlendirilmesi ve mesleki güvence mekanizmalarının oluşturulması açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.