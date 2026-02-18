İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir adamı, 7 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki çocuğunun gözleri darp eden 5 şüpheli yakalandı.

Bayrampaşa'da 3 Kasım 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Cumali A. (43), telefonla çağrıldığı noktaya eşi S.A. (42) ve 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte gitmiş, burada bir grup, adamı zorla araca bindirmeye çalışmıştı. Direnmesi üzerine Cumali A. ailesinin gözleri önünde darp edilmiş, 7 aylık hamile kadın eşinin gözleri önünde darp edildiğini görünce büyük korku yaşamıştı. Cumali A. olaydan kaçarak polis ekiplerine sığınırken, hastanede adamın kafasına 14 dikiş atılmıştı. Olayın ardından tehdit ve baskıların sürdüğünü ileri süren aile, bir süre İstanbul'da farklı adreslerde kaldıktan sonra can güvenlikleri kalmadığı gerekçesiyle şehri terk etmişti. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra S.A.'ın erken doğum yaptığı, bebeğin bir süre yoğun bakımda kaldığı, ailenin hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiği öne sürülmüştü. Cumali A.'nın ilk evliliğinden olan bir uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla bir süre cezaevinde yatan ve daha sonra serbest bırakılan 18 yaşındaki E.A.'nın arkadaşlarıyla ailenin İstanbul'daki evine izinsiz girdiği ve eşyaları sattığı iddia edilmişti. Cumali A.'nın ilk evliliğinden 4, ikinci evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilirken, aile yaşanan süreçte çocukların da büyük travma yaşadığını belirtmişti. Cumali A. ve eşi S.A, şikayetçi olduklarını belirterek, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istemişti.

5 şüpheli yakalandı

Olayın ardından Cumali A.'yı darp ettiği belirlenen 5 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 kişi ise ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.