Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tren istasyonunda tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan TCDD'ye ait tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. henüz bilinmeyen bir nedenle Aylin Polat Dağ'a tabancayla ateş etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aylin Polat Dağ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.