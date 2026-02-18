İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini arttırarak devam ediyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar ve buzlanma riskine karşı uyarılar yapıldı. İstanbul Valiliği de kuzey ve yüksek bölgelerde kar ve buzlanma ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Arnavutköy'de sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı görüntülendi. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.