Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında Köprübaşı ilçesinde devam ettiği kasa dağıtımlarında 600 üreticiyle 6000 adet kasa dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından meyve üreticilerine yönelik olarak hazırlanan 120 Bin Kasa Desteği projesi, Köprübaşı ilçesinde gerçekleşti.

Köprübaşı MASKİ Şantiye Şefliğinde düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Köprübaşı Muhtarlık İşleri Müdürü Enver Çetin, Meclis Üyesi Tanju Yelken, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ali Korucu, Borlu Orman İşletme Şefi Erhan Öğüt, mahalle muhtarları ve meyve üreticileri katıldı.

6 BİN ADET MEYVE KASASI ÜRETİCİLERİ TESLİM EDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Köprübaşılı 600 meyve üreticisine 10’ar adet yüzde 100 hibeli meyve kasalarının dağıtım töreninde konuşma yaptı.

Öztozlu, “Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde her geçen sene kırsala olan desteklerimiz katlanarak devam ediyor. 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yaptığımız projelerle, diğer belediyelere örnek olan bir belediyeyiz. Bu sene kırsal kalkınma projeleri için Başkanımız Cengiz Ergün 122 milyon liralık bir bütçe açıklamıştı. Yeni projeler ve KDV’yi de dahil ettiğimizde 150 milyon liralık bir bütçeyi siz değerli üreticilerimize destek olmak için kullanacağız. Daha önce gübre dağıtımı, damızlık koç, tohum ve fidan dağıtımı, sulama borusu, gölet yapımı bir sürü programda bir araya gelmiştik, meyvecilerden gelen talepler üzerine bugün de meyve üreticilerine kasa dağıtımı için bir araya geldik. İlk etapta 100 bin olarak belirlediğimiz meyve kasasını yüzde 20 artışla 120 bine yükselttik. Üretime değer katan siz kıymetli üreticilerimize dağıtacağımız meyve kasalarının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.