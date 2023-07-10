Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram, Bursa'da düzenlenen 17. Kazancı Dostluk Koşusunda üçüncü oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Masterler Atletizm Kulübü tarafından organize edilen ve dün gerçekleştirilen 17. Kazancı Dostluk Koşusu'na katılan Manisalı atlet, genel klasmanda üçüncü oldu.

Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde düzenlenen yarışa 300'ün üzerinde sporcu katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram, 9 kilometrelik parkuru 32 dakikada koşarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Levent Kuva koşuyu şampiyon olarak tamamlarken, Mehmet Aydınyer ise ikinci sırada yer aldı.