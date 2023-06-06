Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenen Gül Koşusu’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram yine zirvede yer aldı. 5 kilometrelik koşuyu 16 dakika 47 saniyede tamamlayan Bayram, genel klasmanda ikinci yaş kategorisinde ise ilk sırada yer aldı.MANİSA (İGFA) - Ispart Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festivali kapsamında, 5 kilometrelik Gül Koşusu düzenlendi. 5 kategoride gerçekleştirilen Gül Koşusu’nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, yine başarılı sonuçlar elde etti.

5 kilometrelik koşu parkurunu 16 dakika 47 saniyede tamamlayan Ahmet Bayram, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı. Yaş kategorisinde ile elde etti ettiği derece ile şampiyon olan Ahmet Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimine teşekkürlerini iletti.