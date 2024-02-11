Mansur Yavaş, Altındağ'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Yavaş'ın yanında CHP'nin Altındağ Belediye Başkan Adayı olan Ramazan Değerli de bulundu.

Açılışta halka seslenen Yavaş, bir belediye başkanının kentin hem annesi hem babası olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu: "Biz de gençlerimize 'evladımız' diye hitap ediyoruz. Dolayısıyla bir anne, bir baba evladının üzerine nasıl titrerse biz de üstünüze aynı şekilde titredik. Hiç kimseyi ayırmadık. Bir Allah'ın kulu, 'Oy vermedi diye bizi ayırdı' diyemez. Ankara’ya huzur geldi; bu çok önemli, bütün projelerden daha önemli. Bereket geldi. Proje yapıyorum diye Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere yatırmak yerine dara düşen herkesin yanında olmak, esnafın daha iyi çalışmasını sağlamak, sanayicinin daha çok üretmesini sağlamak en büyük görevlerimizden birisidir"

DÜN YAYINLANAN ANKETİN VERİLERİ

Yavaş, son yayımlanan anketlere de değindi. Yavaş, anket ile ilgili şu ifadelere değindi: "Görünen o ki dün yayımlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Geçen seçimde kazandık. Ama Belediye Meclis Üyemiz 148 kişi içinde 40 kişide kaldı; civar ilçelerdeki Meclis üyelerinden dolayı. Şimdi benim artık Meclis'te daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim. Ankara halkına daha fazla hizmet edelim. Bunun için bana hayırlı olsuna gelmeyen değil, benim elimi tutacak belediye başkanına ihtiyacım var. Bu nedenle Ramazan Başkanımı mutlaka seçeceksiniz. Belediye Meclisi'yle beraber, Cumhuriyetin kalbi Ankara’nın, Cumhuriyetin kurulduğu yerin Altındağ Belediye Başkanını ve Ankara'nın tamamını Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, dünyayla yarışan bir başkent yapmak için el ele tutuşmamız gerekiyor. Bunun için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ramazan Başkanla beraber 1 Nisan'da Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde hep beraber buluşacağız"

AREA ANKETİ

AREA Araştırma tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara için düzenlenen anketin sonuçları dün yayınlandı.

Ankara merkezli olan şirketin 8-9 Şubat'ta 1.546 kişiyle CATI yöntemiyle yaptığı bu anketin hata payı +/- 2,49 olarak açıklandı.

Buna göre CHP'nin adayı ve mevcut Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 46,9 ile 1. sırada yer aldı. AKP-MHP'nin adayı Turgut Altınok yüzde 34,8 aldı.

İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım ise kararsızlar dağıtılmadan yüzde 1,5 oy alırken Yeniden Refah Partisi yüzde 2, Zafer Partisi yüzde 1 oy aldı. İYİ Parti’nin adayı Cengiz Topel’se yüzde 1,7 puanda kaldı.

Kararsızlar dağıtıldığındaysa şu sonuç ortaya çıktı:

Mansur Yavaş (CHP): %54

Turgut Altınok (AKP-MHP): %40.1

YRP Adayı: %2.3

Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti): %1.7

Bartu Soral (Zafer Partisi): %1.2

Diğer: %0.7