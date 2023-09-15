Manyas’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle Manyas Belediyesince düzenlenen halk konserinde vatandaşlar doyasıya eğlendiler. Belediye hizmet binası karşısında yer alan pazar alanında düzenlenen halk konserinde sanatçı Burcu Güneş sahne aldı. Burcu Güneş konsere katılanlarla birlikte pop, Türk Sanat, arabesk ve halk müziğinden en güncel şarkı ve türküleri okudu. Çevre ilçelerden de katılanların olduğu konser arasında Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin sanatçı Burcu Güneş’e çiçek, Manyas kelle peyniri ile hediye paketi sundu. Konsere yaklaşık üç bin kişinin katıldı. Konser öncesi Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ile CHP Balıkesir milletvekilleri Serkan Sarı ve Ensar Aytekin birer konuşma yaptılar.