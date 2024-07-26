Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de 13 farklı branşta ücretsiz hızlandırılmış yaz kursları açılacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de 13 farklı branşta ücretsiz hızlandırılmış yaz kursları açılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM’de, İngilizce A1, İngilizce A2, Almanca A1, Japonca A1, Türk İşaret Dili, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Çocuklar İçin Resim Sanatı, Ebru, Microsoft Ofis Programları, Fotoğraf Çekimi, Halı Dokuma, Pratik İngilizce ve Pratik Almanca kursları açılacak. Sınırlı kontenjanlarla ve ücretsiz olarak açılacak olan kurslara katılmak isteyenler, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıtların tamamlanmasının ardından kurslar 12 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak