Bursa’daki yerel market zinciri, çalışanlarının eğitimini ön planda tutmaya devam ediyor. 499 market çalışanı daha eğitim sertifikasını kavuştu.

Özhan Akademi ile Bursa Kalite Birliği’nin (KALBİR) ortak projesiyle, market çalışanları çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor. Geçen sene başlayan proje kapsamında 10 başlık altında gerçekleştirilen eğitimlerle, uzman ve liderler yetiştirilmesi hedefleniyor. Takım çalışması, liderlik, zaman yönetimi gibi başlıklarda gerçekleştirilen projede bugüne kadar 499 çalışana sertifikalı eğitim düzenlendi.

Yıl boyunca devam eden eğitimler sonucunda sertifika almaya hak kazananlar için tören düzenlendi. Özhan Market Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, KALBİR Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Kahraman ve birim müdürlerinin katıldığı törende, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Özhan Akademi Müdürü Nehir Erdoğan Sarel, temel hedeflerinin uzman ve liderler yetiştirmek olduğunu söyledi. Çalışanların bilgi, beceri ve davranışsal becerileri arttırmayı hedeflediklerini belirten Sarel, şunları söyledi;

"2023 yılında projeyi başlattık. Takım çalışması, liderlik, zaman yönetimi ve üçüncü göz istatistik gibi 10 başlık altında uzmanlarımız, şeflerimiz, şef yardımcılarımız, yöneticilerimizden 499 çalışanımıza sertifikalı eğitimler düzenledik. Bu yılki projemizi tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ortak çalışmalarımızın devam etmesini diliyoruz."