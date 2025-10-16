Olay, Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde bir marketin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, raflara doğru dönük olan küçük erkek çocuğuna bilinmeyen sebeple tekme attı. Şahıs, aldığı darbenin etkisiyle düşen çocuğu yerde de tekmelemeye devam etti. Bu esnada bir market çalışanının engel olmaya çalıştığı şahıs, kısa süre sonra çocuğu yanına alarak adresten ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. Bahse konu şahsın, çocuğun babası olduğu iddia ediliyor.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Basın organlarında yer bulan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.