Ziraat Odalarının yaptığı çalışma sonucunda bu yıl sofralık zeytinin kilogram maliyetinin 93,80 TL olduğunu açıkladılar.

Zeytinde hasat mevsimi öncesinde Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit’in ev sahipliğinde Gemlik, İznik, Mudanya, Osmangazi, Kestel, Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa Ziraat odası Başkanları bir araya geldi.

Zeytin kilogram maliyeti belirlendi

Yapılan toplantı sonrasında Bursa genelinde zeytinin kilogram maliyeti belirlendi. Yapılan değerlendirme sonrasında dekar başına toprak işleme 4 bin TL, gübre bedeli, gübreleme işçiliği ve nakliye bedeli bin 850 TL, budama 3 bin 400 TL, mücadele, ilaç masrafı ve işçiliği 4 bin TL, hasat 5 bin 400 TL, nakliye bin 500 TL, diğer masraflar 2 bin 600 TL olmak üzere toplam 22 bin 750 olarak belirlenirken, masraflar toplamının yüzde 24 faizi 5 bin 640 TL, Genel İdare masraflar toplamı yüzde 3 olmak üzere 682 TL, Tesis masrafları amortisman payı 3 bin TL, üretim masrafları toplamı 31 bin 892 TL olarak belirlendi. Dekardan alınan toplam zeytin kilogramı 340 kilogram olarak belirlenirken, sofralık zeytinin kilogram maliyeti ise 93,80 TL olarak açıklandı.

Kaynak: İHA