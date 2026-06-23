Meydan Mahallesi’nde bulunan Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara pilav ve tavuk ikram edildi. Etkinliğin ardından bazı öğrenciler ve yetişkinlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Şikayetlerin artması üzerine çok sayıda kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Kütahya Şehir Hastanesi aciline gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 25 kişi başvurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.