Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da Ekaterina Mityaeva ve Dmitry Mityaev gibi dünyaca ünlü ultra trail koşucularını ağırlayacak. Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden 2bin 650 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek. Bu sene 18-20 Temmuz tarihlerinde 8. kez düzenlenecek organizasyonda birbirinden önemli isimler mücadele verecek. En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail’de her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce sporcu unutulmaz bir yarış heyecanı yaşayacak.

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Uludağ Premium isim sponsorluğunda "Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!" sloganıyla bu sene 8.’si gerçekleştirilecek Ultra Trail, katılımcılarını; UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K’lık 6 ayrı parkurda ağırlayacak.

Marmara bölgesinin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’da, 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ’da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak.



Koşu tutkunlarının vazgeçilmez adresi Uludağ Premium Ultra Trail, bu sene de birçok ülkeden sporcuya ev sahipliği yapacak. 20 ülkeden 2 bin 650 sporcu, Uludağ’ın benzersiz doğasında koşacak. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç’ten sporcular kürsü mücadelesi verecek.

Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da birbirinden önemli isme ev sahipliği yapacak. Yarışta, Ekaterina Mityaeva ve Dmitry Mityaev gibi ünlü ultra trail koşucuları da yer alacak.

Bir yarış olma özelliğinin yanında katılımcılara eşsiz anlar yaşatan Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl olduğu gibi bu yıl da adından söz ettirecek. Birçok etkinlikle beğenileri toplayan yarış, bu sene de unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik kapsamında Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alacak.

18-20 Temmuz tarihlerindeki yarış; Mint Organizasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek. Adım Adım ise sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak. Uludağ Premium isim sponsorluğundaki yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Doca Textile Tech ana sponsorluğunda Almira Hotel, Ceylan SplenD’or Uludağ, Discover Uludağ, Garmin, Herbalife, Power App, Segway-Ninebot, Swissotel Uludağ Bursa ve Doruk Hastanesi co-sponsorluğunda koşulacak.

Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, "Uludağ coğrafyası gereği parkurda sınırları zorlayan bir yapıya sahip. Katılımcılara muazzam bir yarış deneyimi sunacak. Globalde de çok ciddi yarışlar var ancak Uludağ parkuru da bu yarışlarla aynı seviyede. En büyük avantajımız hem zirve, hem patikalar, hem de inişlerle büyük ilgi çekiyor. Uludağ Alan Başkanlığı himayesinde, Uludağ İçecek isim sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz yarışı, bunların yanı sıra birçok sponsorumuz da yer alıyor. Devlet ve özel sektörün iç içe olduğu bir organizasyona imza atıyoruz. Bunların yanı sıra konserlerimiz de yer alıyor. 19 Temmuz Cumartesi günü Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bodrum Sağlık Vakfı’nda yer alan çocukların yaptığı seramik ödüllerimiz de yer alıyor. Sınırların da zorlanacağı bir yarış olacak. Avrupa standartlarında Türkiye’nin en zorlu parkurları yer alıyor" dedi.