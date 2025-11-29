Tekirdağ Çorlu’da motosikletlerin karıştığı iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Eski Shell yönünden Eski İtfaiye istikametine seyreden Y.K.K.’nin kullandığı motosiklet ile aynı istikametteyken dönüş yapan D.S.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Y.K.K. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Salhane Sokak yönüne seyreden E.A.’nın kullandığı motosiklet, ara sokaktan çıkan başka bir motosiklet nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.