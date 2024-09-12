Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Cihan Bozacılar, şunları söyledi:

“Takımımızda eksik görülen mevkilere transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün 1.Lig ekiplerinden Keçiörengücü takımından sağ bek mevki oyuncusu Sadık Arda Yılmaztürk ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Sadık kardeşimiz geçtiğimiz sezon Çorum Futbol Kulübü’nde daha öncede 4 yıl boyunca Karacabey Belediyespor’da oynamıştı. İnşallah bundan sonraki sezonlar içinde kulübümüzün başarısı için mücadele edecek. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun.”



Sadık Arda Yılmaztürk ise “İnegölspor gibi köklü ve bu liglerin en değerli takımlarından birine geldiğim için mutluyum. Bursa’ya yabancı değilim. 4 yıl Karacabey Belediyespor’da oynadım. İnegölspor camiasını yakından tanıyorum. Takımımızın başarısı için elimden gelen gayreti göstereceğim ve inşallah sezon sonu hedeflediğimiz noktalara geleceğiz.” dedi.