Muğla siyaset tarihinde Marmaris’ten TBMM’ye giden ilk milletvekili olması beklenilen ve seçilmesi kesin gözüyle bakılan “Marmaris Gızı” 33 yaşındaki Gizem Sayar Özcan, 14 Mayıs Seçimleri öncesi Marmarisli hemşeriyle buluşarak, hasret giderdi.AjansCANKA (MUĞLA İGFA) Seçimlere 1hafta kala, seçim çalışmalarına memleketi Marmaris’te devam eden CHP Muğla Milletvekili Adayı Gizem Sayar Özcan; Millet İttifakı Seçim Bürosunda yaptığı konuşmada; “Bugün çıkmışlar sanki 21 yıldır ülkeyi başkası yönetiyormuş gibi, bizlere vaatlerde bulunuyorlar değerli hemşerilerim. Marmaris ten bir kez daha ifade edelim; İktidarda olmanın vaadi olmaz, taahhüdü olur. Ve biz taahhüd ediyoruz. Bu güzel ülkemizi mutlu edeceğimiz herkesin yüzünü güldüğü, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği dizeni sizlerle birlikte el ele omuz omuza kol kola mücadele ederek kuracağız.” dedi.

SEÇİLİRSE MARMARİS’TEN İLK VEKİL OLACAK

Marmaris ilk kez bu kadar güçlü bir adayla, milletvekilliği seçimine gidiyor. Marmarisli Gizem Sayar Özcan; CHP 2. Sıra Muğla Milletvekili Adayı olarak, Marmarisli birisi olarak ilk kez milletvekili olma şansına sahip oldu.

