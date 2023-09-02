Gökova Körfezi Marmaris Karacasöğüt mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Gökova Körfezi içinde yer alan Karacasöğüt Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yanan sahaya karadan ulaşımın da zor olduğu öğrenildi.Yangının, Gökova Körfezi'ne bakan Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda yağış nedeniyle yıldırım sonucu çıktığı tahmin ediliyor.