BTÜ, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan "Robot Köpeklerle Geleceğe Adım: Yürüyen Teknolojiler" başlıklı proje, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin bacaklı robot teknolojilerine yönelik farkındalıklarının artırılması ve bu alanda temel bilgi ve beceriler kazanmaları hedefleniyor. Günümüzde arama-kurtarma faaliyetlerinden savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip olan bacaklı robotların çalışma prensipleri, öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimlerle aktarılacak.



80 öğrenciye uygulamalı robotik eğitimi

Bursa genelinde eğitim gören 7. ve 8. sınıf ile 9. ve 10. sınıf düzeyindeki toplam 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek proje, 29 Haziran - 2 Temmuz 2026 ve 31 Ağustos- 3 Eylül 2026 tarihleri arasında iki ayrı dönem halinde düzenlenecek. Özellikle bilim ve teknolojiye ilgi duyan öğrencilerin seçileceği programda katılımcılar, robotik alanında erken yaşta deneyim kazanma fırsatı elde edecek.



Dört aşamalı eğitim

Proje kapsamında öğrenciler dört ana başlıkta eğitim alacak. İlk aşamada robotik teknolojilerin temelleri ve bacaklı robotların kullanım alanları anlatılacak. Ardından öğrenciler, robotların programlanması ve kontrolü üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek. Sürecin devamında kendi robot projelerini simülatif ortamda tasarlayan öğrenciler, final aşamasında geliştirdikleri projeleri gerçek robotlar üzerinde test ederek yarışma ortamında sergileyecek. Eğitimler, BTÜ'nün robotik, elektronik ve mekatronik laboratuvarlarında uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Proje sonunda öğrencilerin robotik tasarım ve programlama becerilerinin gelişmesi, takım çalışması ve problem çözme yetkinliklerinin artması hedefleniyor.



Gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz

Proje ekibini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Üniversite olarak yalnızca akademik eğitimle sınırlı kalmıyor, gençlerimizi erken yaşta bilim ve teknolojiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Bu proje ile yalnızca üniversite öğrencilerimizin değil ortaokul ve lise öğrencilerimizin robotik ve yapay zekâ alanlarına ilgisini artırarak onları geleceğin teknolojilerine hazırlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanında uzman akademik kadro görev alacak

Proje, BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü iş birliğinde yürütülecek. Projenin yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Düven üstlenirken, Prof. Dr. Gökhan Gelen, Doç. Dr. Murat Peker, Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılmazyıldız Kayaarma ve Araştırma Görevlisi Dursun Alp Kızılöz eğitici kadroda yer alacak. Ayrıca mekatronik mühendisliği bölümü 3 ve 4'ncü sınıf öğrencileri de rehber olarak projeye destek verecek.