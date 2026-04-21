Bilim fuarının açılışında öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştiren bu tür organizasyonların önemine dikkat çekilerek, gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin geleceği adına umut verici olduğunu ifade edildi.

Proje yürütücülüğünü Gülseren Fidan'ın üstlendiği fuarda, öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı yenilikçi çalışmalar ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.



Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı, bilime ilgi duyan öğrencileri teşvik etmenin yanı sıra, okul-toplum iş birliğine de önemli katkılar sundu.

Genç bilim insanlarının hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılış programına, Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem ve Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü katıldı.