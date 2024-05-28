Masa tenisinde Süper Lig Dörtlü Finali heyecanı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yaşanıyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin evsahipliğinde düzenlenen Süper Lig Play-off Dörtlü Final müsabakaları start aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde kadınlar ve erkeklerde gerçekleştirilen müsabakalar büyük heyecana sahne oluyor. Sezonun şampiyonlarının belirleneceği organizasyonda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Balıkesir Bupiliç ve Ankara TİGEM, erkeklerde ise Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beyoğluspor ile Adana ÇİLTAR MTİ mücadele ediyor. 2 gün sürecek Masa Tenisi Süper Lig Play-off Dörtlü Finali sonunda kadınlar ve erkeklerde şampiyonlar belli olacak.