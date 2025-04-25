Açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, kara parayla mücadelede uluslararası standartların karşılandığı vurgulandı.

MASAK, geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlanan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) değerlendirmesinin, Türkiye’nin bu alandaki kararlılığını ve uyum düzeyini ortaya koyduğunu hatırlattı.

Açıklamada, suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan yöntemlerden biri olan POS cihazlarının kullanımına yönelik ciddi tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi. 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleriyle birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşları için daha sıkı kimlik tespiti zorunluluğu getirildi. Ayrıca bazı ödeme araçlarının yalnızca kartın fiziken bulunduğu yerlerde veya güven damgası almış internet sitelerinde kullanılmasına izin verildi.

POS cihazlarının amacı dışında kullanılmasını önlemek adına yeni kontrol yükümlülüklerinin getirildiğini belirten MASAK, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 23 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna toplamda 1 milyar 297 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Denetimlerin ülke genelinde devam ettiğine dikkat çeken Kurul, özellikle İstanbul’daki Kapalıçarşı ve turistik bölgelerdeki işletmelere yönelik kontrollerin artırıldığını belirtti. Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği banka, kredi kartı ve döviz işlemleri de yakından takip edilerek çok sayıda idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.