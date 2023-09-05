Bursa'da, araç kiralama anlaşmazlığı nedeniyle düşmanlık başlayan bir kişiyi darp edip bir miktar parasını alarak bu olayı kaydettikleri iddiasıyla suçlanan 4 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşma, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti ve tutuklu sanıklar A.T.U, M.V, M.K ile tutuksuz sanık Y.E.K. ve avukatları tarafından katıldı.

M.K, müşteki C.B'nin kendilerine ait aracın kaza yapmış ve zarar görmüş bir şekilde bulunduğunu iddia etti. M.K ayrıca, C.B'nin kendilerine hakaret ettiğini ve bu nedenle olayın büyüdüğünü ifade etti. M.K, yaşananların bu noktaya nasıl geldiğini tahmin edemediğini belirtti. A.D.U. ise pişmanlık duyduğunu ifade ederken, C.B'nin sürekli hakaret ettiğini ve yağma gibi bir şeyin gerçekleşmediğini öne sürdü. M.V. ise olayın tanığı olduğunu, korktuğu için olayı görüntülediğini ve bu kaydı polise teslim ettiğini açıkladı.

Tutuksuz sanık Y.E.K. ise önceki savunmasını tekrar ederek beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanıkların "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar, "silahla ve birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıla kadar ve "silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası almasını talep etti. Sanıklar ise mütalaayı kabul etmeyerek beraatlerini istediler.

Mahkeme heyeti, bazı avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek, tutuklu sanık M.V'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, A.D.U. ve M.K'nin ise tutuklu kalmalarına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre M.K'ye ait araç kiralama firmasından araç kiralayan C.B. kaza yapmış ve aracın zararını ödememişti. Bu nedenle aralarında anlaşmazlık başlamıştı. M.K, firmanın diğer ortaklarından A.D.U'yu da yanına alarak C.B'nin yanında bulunan bir miktar parasını alıp darp etmiş ve bu olayı cep telefonuyla kaydetmişti. Daha sonra C.B'yi serbest bırakmışlardı.

Polis, C.B'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatmış ve M.K, A.D.U, Y.E.K. ve M.V'yi gözaltına almıştı. Emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklanmış, Y.E.K. ise serbest bırakılmıştı.