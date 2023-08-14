MASKİ Genel Müdürlüğü il genelindeki hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla filosuna dahil ettiği 20 adet araçları görev yerlerine teslim ediyor. Son olarak 1 adet rampa kasalı taşıyıcı kamyonu Turgutlu İlçe Şefliğine teslim ederek vatandaşların hizmetine sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesine daha hızlı ve kaliteli hizmet götürmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda araç filosunun gücüne güç katan MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 1 adet Paletli ekskavatör, 4 adet rampa kasalı kamyon, 4 adet damperli kamyon, 2 adet pikap, 3 adet kamyonet ve 6 adet panelvanolmak üzere toplam 20 adet araç görev yerlerine teslim edildi. Son olarak 1 adet rampa kasalı taşıyıcı kamyon Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç eşliğinde Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci’ye teslim edildi.

Manisa’nın 17 ilçesine daha hızlı ve kaliteli hizmet götürebilmek adına MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Vatandaşlarımızdan gelen taleplere daha hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek adına idaremizin araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Genişleyen filomuz sayesinde uzakları yakın ederek daha hızlı ve kaliteli hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda da MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini daha hızlı gerçekleştirmek için dairemiz tarafından alınan rampa kasalı taşıyıcı kamyonu Turgutlu ilçe şefliğimizin hizmetine sunduk. Hayırlı olsun” dedi.