MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetti.

Kaşıkçı’dan bir süre haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi. İddiaya göre, eski eşi ile çocuğunun Gökçeada’da bulunduğu sırada kendisine ulaşamaması üzerine İstanbul’daki bir aile dostundan yardım istendi.

Kaşıkçı’nın evine giden aile dostu, kapının açılmaması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından adrese gelen ekipler eve girerek Kaşıkçı’yı yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Kaşıkçı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı’nın kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilecek otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Eren Kaşıkçı’nın cenaze programı da belli oldu. Kaşıkçı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cenaze törenine ilişkin bilgilere yer verildi.

"Büyük bir üzüntüyle, değerli şefimiz Eren Kaşıkçı'nın vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Yenidoğan Cemevi'nden kaldırılacak, ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."